Бесплатный частный музей работает в карельском городе

В помещении бывшей гостиницы Татьяна Антонова организовала «Музей частной коллекции». Вход для посетителей свободный.

Все, что связано с историей страны, Республики Карелия, ее городов и поселков она бережно собирает под крышей здания бывшей гостиницы. Снаряд от миномета, фарфоровые слоники, довоенный игрушечный танк, найденный в окопе, шлем водолаза и другие исторические предметы собраны ее заботливыми руками.

Я на пенсии. Чтобы обеспечить музей, приходится подрабатывать. Деньги идут на оплату электроэнергии и аренды помещения. Мне очень помогает помощница Юля Суворова. Она открывает музей, когда я бываю в отъезде,

— говорит пенсионерка.

Маленький частный музей Татьяны Антоновой стараются посетить олончане и гости города. Выставка впечатлит любого. Татьяна Васильевна хотела бы сохранить и предать частичку истории подрастающему поколению.

«Такие музеи очень нужны нам, а особенно нашим детям», — восторгаются посетители.

Пенсионерка из Олонца убеждена, что музеи и выставки такого характера должны быть для всех бесплатными.