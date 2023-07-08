Бесплатный частный музей работает в карельском городе
В помещении бывшей гостиницы Татьяна Антонова организовала «Музей частной коллекции». Вход для посетителей свободный.
Все, что связано с историей страны, Республики Карелия, ее городов и поселков она бережно собирает под крышей здания бывшей гостиницы. Снаряд от миномета, фарфоровые слоники, довоенный игрушечный танк, найденный в окопе, шлем водолаза и другие исторические предметы собраны ее заботливыми руками.
Я на пенсии. Чтобы обеспечить музей, приходится подрабатывать. Деньги идут на оплату электроэнергии и аренды помещения. Мне очень помогает помощница Юля Суворова. Она открывает музей, когда я бываю в отъезде,
— говорит пенсионерка.
Маленький частный музей Татьяны Антоновой стараются посетить олончане и гости города. Выставка впечатлит любого. Татьяна Васильевна хотела бы сохранить и предать частичку истории подрастающему поколению.
«Такие музеи очень нужны нам, а особенно нашим детям», — восторгаются посетители.
Пенсионерка из Олонца убеждена, что музеи и выставки такого характера должны быть для всех бесплатными.