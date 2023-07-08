Трассу «Кола» временно перекроют из-за разводки Ладожского моста

Федеральную автодорогу «Кола» перекроют на 45 минут 10 июля, в понедельник. Это сделают из-за разводки Ладожского моста, сообщили в пресс-службе дорожного управления «Северо-Запад».

Движение транспорта около деревни Марьино Ленинградской области перекроют с 15:00 до 15:45. Под мостом в этот момент пройдет яхта «Мария» с максимальным высотным габаритом 20 метров.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства. // фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»