07 июля 2023, 21:42
Общество

Полиция отреагировала на свалку отходов в Сайнаволоке

На берегу Онежского озера зафиксированы нарушения закона   

В районе Сайнаволока предприниматель Григорьев арендовал земельный участок для создания яхт-клуба.

Сейчас эта территория превращена в ужасающую свалку строительных отходов. И хоть ее огородили забором, скрыть грубейшие нарушения невозможно, так как строительные отходы сваливают прямо в озеро. На место происшествия не раз выезжала депутат Петросовета Ольга Тужикова. В конце июня депутат вызвала наряд полиции, чтобы зафиксировать нарушения.

Недавно она получила ответ из УМВД России по Петрозаводску. Подробности читайте здесь.

 

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Метки: 
Сайнаволок
Ольга Тужикова
свалка
Полиция
УМВД Петрозаводска
предприниматель
Григорьев
яхт-клуб