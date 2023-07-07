07 июля 2023, 21:42
Полиция отреагировала на свалку отходов в Сайнаволоке
На берегу Онежского озера зафиксированы нарушения закона
В районе Сайнаволока предприниматель Григорьев арендовал земельный участок для создания яхт-клуба.
Сейчас эта территория превращена в ужасающую свалку строительных отходов. И хоть ее огородили забором, скрыть грубейшие нарушения невозможно, так как строительные отходы сваливают прямо в озеро. На место происшествия не раз выезжала депутат Петросовета Ольга Тужикова. В конце июня депутат вызвала наряд полиции, чтобы зафиксировать нарушения.
Недавно она получила ответ из УМВД России по Петрозаводску. Подробности читайте здесь.