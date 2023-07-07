В Сайнаволоке выявлены грубые нарушения законодательства

Текст и фото: Антонина Кябелева

В конце июня журналист нашего издания стала свидетелем варварского «освоения» берега Онежского озера в районе местечка Сайнаволок. Вместе с депутатом Петросовета Ольгой Тужиковой журналист посетила очередную «горячую», с экологической точки зрения, точку карельской столицы.

Земельный участок, расположенный в районе петрозаводской нефтебазы, был передан в аренду предпринимателю Григорьеву для организации яхт-клуба.

Сейчас эта территория превращена в ужасающую свалку строительных отходов. И, хоть ее огородили забором, скрыть грубейшие нарушения невозможно, так как строительные отходы сваливают прямо в озеро.

К уходящему в Онежское озеро молу ведет дорога. Ее демонтировали, а по обочине свалили кучи строительного мусора с торчащей арматурой. Среди белого дня, ни от кого не скрываясь, прямо на моле работала тяжелая техника, сбрасывая в озеро строительные отходы. Возле мола вода в озере становилась грязно-коричневого цвета.

В Невско-Ладожском бассейновом водном управлении рассказали, что у предпринимателя есть разрешение только на размещение плавсредств. Разрешения на реконструкцию мола и ведение строительных работ он не получал.

Ольга Тужикова вызвала наряд полиции, который зафиксировал нарушения законодательства. Причем уже не в первый раз.

Нарушения при использовании арендованной территории были выявлены еще 19 мая 2023 года. Тогда депутаты горсовета Ольга Тужикова, Дмитрий Рыбаков и депутат ЗС РК Эмилия Слабунова зафиксировали груды строительных отходов вдоль дороги, ведущей к молу. К тому же в феврале 2023 года Григорьев отделался небольшим штрафом за то, что на дороге, которая еще не была вскрыта, находились строительные отходы. Тогда мол был еще не затронут строительными работами.

Недавно Ольга Тужикова получила ответ из УМВД по Петрозаводску, в котором сообщалось о проведенной в мае 2023 года проверке. По ее результатам в отношении предпринимателя А. Григорьева были составлены протоколы об административных правонарушениях сразу по трем статьям КоАП РФ – 7.6 (самовольное занятие водного объекта), ч.1 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) и ч.1 ст.8.42 (нарушение спецрежима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта). Каждая из этих статей грозит предпринимателю как минимум солидным штрафом. Из полиции сообщили, что протоколы направлены для рассмотрения в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора базируется в Мурманске. В Петрозаводске есть структурное подразделение с часто меняющимися руководителями. В настоящий момент петрозаводский офис возглавляет и.о. заместителя руководителя Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Михайлов.

Мне удалось переговорить с ним по телефону. Правда, Дмитрий Михайлов отказался предоставить хоть какую-то информацию о том, были ли рассмотрены протоколы об административных нарушениях в отношении Григорьева, и был ли он наказан. Все вопросы он попросил меня адресовать в управление в Мурманск. Единственно, я смогла выяснить, что протоколы рассматриваются по месту происшествия, то есть в отношении Григорьева решения должны приниматься в Петрозаводске.

Мне удалось дозвониться до Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, где сказали, что ответят только на письменный запрос в течение семи дней, как это предписывает закон о СМИ.

Конечно, я направила запрос в управление. Конечно, мы подождем ответа и сообщим нашим читателям, как из Мурманска видится происходящее в Карелии. Конечно, мы и дальше продолжим наблюдать за тем, как уродуют берег Онежского озера, как нарочито нагло, наплевав на законы, работает господин Григорьев, как реагируют на это те, кому платят деньги за то, чтобы ничего подобного не происходило.

Давайте задумаемся над очень простым вопросом. Почему на протяжении полугода в Петрозаводске индивидуальный предприниматель грубо нарушает природоохранное законодательство, а с него все, образно говоря, как с гуся вода? Где Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, минприроды, Невско-Ладожское бассейновое водное управление? Куда спряталась многочисленная армия «контролеров», когда речь идет о действительно серьезных нарушениях? Почему «дозваться» можно только полицейских, которые, конечно, фиксируют нарушения, но дальше ничего не происходит?

С моей точки зрения, главная беда в том, что в последние годы очень многие органы власти предпочли отгородиться толстой стеной от журналистов и граждан, которые пытаются заставить должностных лиц выполнять их прямые обязанности. Это абсурд, когда журналист не может оперативно узнать, было ли рассмотрено административное дело или нет, и какое по нему принято решение. Ведь речь идет не просто о каком-то частном случае, а о грубейшем нарушении законодательства в отношении Онежского озера, которое является источником водоснабжения для карельской столицы.

Я уверена, что стена между гражданами и властью с каждым годом становится все толще, порождая в обществе состояние безысходности. Каждую неделю я сталкиваюсь с ситуациями, когда люди оказываются абсолютно беззащитны перед безразличием чиновников или вседозволенностью имеющих власть, связи и деньги. В атмосфере, когда власть фактически самоустранилась от исполнения своих обязанностей, для недобросовестного бизнеса наступили благословенные времена.

А как по-другому можно объяснить, что месяцами предприниматель уродует строительным мусором берег Онежского озера, и никто не может его остановить?