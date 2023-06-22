Строительный мусор сваливается прямо в Онежское озеро

Текст и фото: Антонина Кябелева

21 июня депутат Петросовета Ольга Тужикова и журналист издания «Петрозаводск говорит» посетили очередную «горячую», с экологической точки зрения, точку в Петрозаводске.

В Сайнаволоке в районе петрозаводской нефтебазы индивидуальному предпринимателю Григорьеву был выделен земельный участок для организации яхт-клуба. Нарушения при использовании арендованной территории были выявлены еще 19 мая. Тогда депутаты горсовета Ольга Тужикова, Дмитрий Рыбаков и депутат ЗС РК Эмилия Слабунова зафиксировали груды строительных отходов вдоль дороги, ведущей к молу.

Сама дорога, которая раньше имела бетонное покрытие, была демонтирована и значительно расширена за счет размещения строительных отходов по ее обочине. По словам Тужиковой, был приглашен кадастровый инженер, которые зафиксировал частичное размещение отходов на территории лесного фонда.

Ольга Тужикова вспомнила, что в присутствии трех депутатов Григорьев утверждал, что встречался с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским и обо всем с ним договорился.

С тех пор прошел месяц. Мы решили посмотреть, что происходит в рекреационной зоне карельской столицы, и стал ли арендатор более уважительно относиться к действующему законодательству. То, что мы увидели, нас, откровенно говоря, шокировало. Строительный мусор вываливают прямо в Онежское озеро.

Ольга Тужикова рассказала, что еще в мае было видно, что мол расширен и поднят за счет засыпки его кусками бетона, песком, остатками камнеобработки. Тогда выяснилось, что ООО «Петрозаводская нефтебаза» предоставила Григорьеву в аренду дорогу к молу.

Мало того, обнаружилось, что каким-то таинственным образом уходящий в озеро мол, то есть гидротехническое сооружение, превратился в земельный участок со своим кадастровым номером.

В этом может убедиться любой желающий, если в публичной кадастровой карте укажет кадастровый номер 10:09:0040101:1.

Когда мы приблизились к молу, то увидели, что там работает тяжелая техника. Экскаватор находился примерно на середине мола и выравнивал поверхность, засыпанную строительными отходами. Неожиданно путь нам преградил недавно появившийся зеленый забор. Ольга Тужикова рассказала, что в мае его еще не было.

На заборе красовалась табличка, сообщающая, что проход и проезд запрещены. Мы обошли забор и оказались на разрушенной дороге, ведущей к молу.

Вдоль дороги громоздились кучи строительного мусора, арматура, куски бетона. Зрелище было, прямо скажем, не из приятных. По словам депутата, дорогу можно отсыпать отходами камнеобработки, но «не в пределах санитарных зон, так как в любом случае это отходы».

«Размещение отходов в санитарных зонах запрещено»,

- отметила она.

Дорога проходит по лесному фонду, да к тому же данная территория находится в водоохранной зоне.

Подойдя к молу, мы с удивлением обнаружили, что за то время, пока мы обходили забор, на гидротехническое сооружение заехал «КамАЗ», который сваливает очередную порцию отходов.

Естественно, дальше началась «фотосессия», запечатлевшая, как прямо в озеро сваливают строительный мусор.

«Мол реконструировать можно. Но существуют специальные правила создания гидротехнических сооружений. Они делаются из специального природного круглого камня. При этом должен был быть разработан проект. Проекта нет, засыпают мол отходами. Фактически происходит свалка отходов производства камнеобработки в акваторию объекта высшей категории ценности»,

- отметила Ольга Тужикова.

По информации депутата, еще в феврале 2023 года Григорьев отделался небольшим штрафом за то, что на дороге, которая еще не была вскрыта, находились строительные отходы. Тогда мол тоже был еще не тронут.

Мимо нас медленно проехал самосвал. Мы осмотрели место после выгрузки отходов. Вода рядом с молом была грязно-коричневого оттенка. Огромная куча строительных отходов с торчащей арматурой красовалась на фоне озера.

Ольга Тужикова стала звонить в полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения законодательства. Ей удалось дозвониться и до Невско-Ладожского бассейнового водного управления, где рассказали, что у предпринимателя есть разрешение только на размещение плавсредств.

«Никакого разрешения на реконструкцию мола или ведение строительных работ нет»,

- отметила она.

Пока мы ждали сотрудников полиции, к нам подъехал мужчина, пытаясь выяснить, как мы проникли на территорию. Сам он отказался объяснить, какое отношение имеет к происходящему. Отчаявшись выгнать нас с берега озера, мужчина уехал.

Наш визит завершился приездом сотрудников полиции, которые осмотрели территорию и зафиксировали происходящее.

Понятно, что данная история на этом не закончится. И, откровенно говоря, я не уверена, что предпринимателя удастся заставить соблюдать закон. В последнее время в Карелии в сфере земельного, природоохранного и водного законодательства происходят такие «чудеса», что порой кажется, что власть утратила и силы, и желание наводить порядок.

По-другому сложно объяснить, как в городской черте среди белого дня прямо в озеро сбрасываются отходы, а контролирующие структуры изображают полное неведение.