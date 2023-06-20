В Карелии назначены выборы в органы местного самоуправления

В Карелии назначены муниципальные выборы, на которых жители республики будут голосовать за депутатов советов в трех вновь образованных муниципальных округах и за глав поселений и депутатов в 11 муниципальных районах республики. Такое решение принято 19 июня территориальными избирательными комиссиями, а также в ходе сессий советов муниципальных образований.

В ЦИК Карелии сообщили, что всего в Единый день голосования 10 сентября 2023 года в республике будет распределено 23 должности глав поселений и 467 депутатских мандатов. Также в трех вновь образованных муниципальных округах – Беломорском, Питкярантском и Сегежском – будут впервые избраны советы депутатов. На этих выборах Центризбирком России согласовал возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наряду с традиционным голосованием на избирательных участках.

Кроме того, избирательные кампании муниципального уровня пройдут в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах. // фото: Избирком РК