В сентябре выборы пройдут в трех округах и одиннадцати районах Карелии

10 сентября пройдут выборы в Беломорском, Питкярантском и Сегежском округах и одиннадцати муниципальных районах Карелии, сообщили в карельской ЦИК. Соответствующие решения приняли 19 июня территориальные избирательные комиссии и на сессиях советов муниципальных образований. Местные жители выберут 23 главы поселений и 467 депутатов.

В трех вновь образованных муниципальных округах также выберут советы депутатов. На этих выборах ЦИК России согласовала проведение дистанционного электронного голосования наряду с традиционным голосованием на избирательных участках.

Избирательные кампании пройдут в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах. // фото unsplash.com