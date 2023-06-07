Дистанционное электронное голосование впервые пройдет в Карелии

Карелия вошла в число 24 регионов России, где Центральная избирательная комиссия РФ согласовала применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 10 сентября 2023 года.

Новый формат применят на выборах в Беломорском, Питкярантском и Сегежском округах. Муниципальные выборы также пройдут в одиннадцати районах Карелии, всего будет распределено более 20 должностей глав поселений и около 460 депутатских мандатов.

Три года назад карельский избирком подавал заявку в ЦИК на применение дистанционного электронного голосования, но положительное заключение не было получено. В мае 2021 года в регионе прошла общероссийская тренировка по тестированию системы дистанционного электронного голосования. Тогда республика вошла в тройку лидеров из всех регионов Северо-Запада по количеству желающих опробовать новую систему. В этом году республике разрешили применить систему. // фото unsplash.com