Любарский объяснил, почему уходит в «Ахмат», а не в «Вагнер»

Владимир Любарский объяснил, почему принял решение записаться добровольцем именно в батальон «Ахмат». Горожане спрашивают его, почему не предпочел ЧВК «Вагнер».

- В чем смысл противопоставлять людей, которые с оружием в руках защищают нашу Родину, нашу землю, наших граждан,

- спросил мэр.

Он пояснил, что не хочет участвовать в риторике представителями разных структур, так как с одинаковым уважением относится ко всем бойцам.

- Если говорить о «Вагнере», то в таком скорбном и сложном вопросе, как захоронение погибших, мы приняли исчерпывающие меры к тому, чтобы все они покоились рядом на Почетном участке Сулажгорского кладбища,

- отчитался Любарский.

По его мнению, на поле боя все равны, при этом военный из Карелии Алексей Пряжников совершил свой подвиг именно в составе «Ахмата».

- Что касается конкретно моего выбора, то не надо искать никаких подводных камней. Я проходил обучение по программе Спецкурса-1 в Российском университете спецназа в Гудермесе, видел, как готовят добровольцев, и просто пошел по проторенной дороге,

- отметил мэр.

При этом он рекомендовал смотреть на свою военно-учетную специальность. Например, если кто-то ракетчик, и решил принять участие в СВО, лучше подписать контракт с Минобороны, чтобы принести больше пользы. // фото: Владимир Любарский