Уходящий на СВО Любарский сдаст дела исполняющему обязанности

Поздним вечером 17 июня Владимир Любарский сообщил, что решил уйти с поста мэра. Он отправляется в зону СВО и назвал это «давно зревшим решением».

По словам главы города, он прилетит в Карелию из Чечни 19 июня, в понедельник, а затем вернется в Гудермес, чтобы стать добровольцем батальона «Ахмат».

Любарский признался, что долго думал, не станет ли он обузой в своем возрасте. Но когда прошел обучение в академии спецназа, понял, что это не так. В Чечне он снова будет сначала учиться.

Мэр убежден, что он в Петрозаводске «ничего не бросает». В понедельник сдаст дела исполняющему обязанности. Кто именно это будет, Любарский не сообщил.

В числе удачно проводимых в городе реформ он назвал транспортную и мусорную. Но уборку отходов обозначил как отдельную историю и обещал поговорить о ней в понедельник. // фото: Владимир Любарский