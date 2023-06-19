Состояние лесной отрасли республики обсудили в парламенте Карелии

На заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ депутаты обсудили меры поддержки лесопромышленников в условиях санкций. На совещании присутствовали представители лесоперерабатывающих предприятий и министерства природных ресурсов и экологии республики.

Председатель ЗС РК Элиссан Шандалович отметил, что современные реалии и геополитическая ситуация такова, что одна из основных, базовых отраслей экономики нашей республики – лесопромышленный комплекс – испытывает серьезные трудности.

«Безусловно, наша важнейшая задача состоит в том, чтобы поддержать бизнес на фоне перестройки логистики и потери части рынка сбыта»,

– заявил спикер парламента Карелии.

Председатель комитета Леонид Лиминчук отметил, что к участию в работе был приглашен широкий круг заинтересованных сторон. Руководителям предприятий он предложил высказаться первыми.

«На взгляд лесопромышленников, меры поддержки нужны для того, чтобы предприятия работали с прибылью, – говорит директор ООО «Русский лесной альянс» Савицкий Савицкий. – Если будет прибыль, мы, соответственно, будем платить часть ее в бюджет Карелии, во-вторых, мы будем иметь возможность кредитоваться».

Представитель АО «Кондопожский ЦБК», заместитель генерального директора по лесобеспечению ООО «Карелия Палп» Анатолий Артеев уверен, что лесопромышленники всей страны, не только Карелии, попали в «двойные клещи».

«Первое – это санкции, второе – общемировая рецессия. Сейчас мировое потребление целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности на минимуме, и мы вынуждены конкурировать с компаниями из Северной Америки и из Европы».

Директор по привлечению мер государственной поддержки «Сегежа групп» Павел Колесников отметил: «Мы реализуем ряд инвестиционных проектов в области освоения лесов. Прежде основную массу оборудования предполагалалось доставлять из недружественных стран, в результате санкционных ограничений это сейчас не представляется возможным. Для того, чтобы выполнить свои обязательства, мы предлагаем установить упрощенный порядок в концепцию инвестиционных проектов, для того чтобы можно было менять перечень лесозаготовительной, лесовозной и дорожностроительной техники на аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных нам странах. Другие вопросы мы решаем и получаем меры и федеральной и региональной поддержки, за что спасибо».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев представил на комитете доклад, в котором также обозначались проблемы лесопромышленного комплекса Карелии и способы их решения.

Так, Сергей Шарлаев сообщил, что в 2022 году был утвержден план мероприятий по решению логистических проблем предприятий лесопромышленного комплекса. Были направлены обращения в правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти. В этом году министерством совместно с исполнительными органами республики была проведена актуализация «дорожной карты» по оказанию мер поддержки предприятиям ЛПК с учетом поручений президента по итогам совещания, состоявшегося 10 февраля.

Леонид Лиминчук отметил, что при согласовании «дорожной карты» по оказанию мер поддержки предприятиям ЛПК необходимо привлекать на постоянной основе самих лесопромышленников.

Первый заместитель министра экономического развития и промышленности РК Александр Ломако сообщил, что на уровне региона предприятиям ЛПК была оказана поддержка в размере более 430 млн. Несмотря на санкционное давление, предприятия продолжают инвестиционную деятельность и по итогам 2022 года некоторые из них вошли даже в топ 25 проектов по объему инвестиций.

«Одной из приоритетных задач прошлого года была работа по поиску альтернативных партнеров по сбыту лесопромышленной продукции. Были организованы бизнес-миссии с участием предприятий ЛПК в Белоруссию, Бахрейн, Саудовскую Аравию, – рассказал Ломако. – В целях увеличения продаж продукции на внутреннем рынке мы акцентировали внимание карельских предприятий ЛПК на Самарской области, Краснодарском крае».

По итогам обсуждения предприятиям лесопромышленного комплекса было предложено направить предложения в адрес профильного комитета для дальнейшей работы с федеральными органами власти в части поддержки компаний лесной отрасли.

Также Леонид Лиминчук предложил министерству экономического развития и промышленности разработать платформу для того, чтобы все заинтересованные стороны и органы исполнительной власти могли получать актуальную онлайн информацию. Предложение было поддержано.