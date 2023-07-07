Как петрозаводские чиновники «съели» губернатора

Для понимания цифр: сегодня доходы республики в 2023 году составят 75,5 млрд рублей, расходы – 79,3 млрд рублей, дефицит – 3,8 млрд рублей.

Итак, при Державине Екатерина II положила карелам бюджет в несчастных 20 тысяч рублей. Из них 3000 получал лично губернатор. Кажется, что много – это ведь седьмая часть всего бюджета! Но надо понимать, что на эти деньги он еще меблировал присутственные места, жертвовал деньги на обустройство больницы. Однако его рвение и присущее чувство справедливости не помогли Державину ужиться в чиновничьем Петрозаводске, не говоря о взаимоотношениях с генерал-губернатором Тутолминым.

Когда Гаврила Романович принялся за дела, «гоголевско-петрозаводские» чиновники создали настолько невыносимую жизнь первому губернатору Олонецкой губернии, что он, не найдясь как дальше поступить, просто сбежал отсюда. (Видео)