Онлайн-концерт и балет Музыкального театра РК можно увидеть в субботу

25 апреля солисты Музыкального театра примут участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2020», которая пройдет в формате онлайн-марафона. Подробнее о ней здесь.

На сайте Национальной библиотеки Карелии пройдет онлайн-концерт театра «Разговор со счастьем». Для книголюбов и меломанов прозвучат песни из популярных отечественных фильмов разных лет: «Веселые ребята», «Весна», «Сердца четырех», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и других.

В «Библионочь» с вами будут: народная артистка Карелии Нина Болдырева, Дарья Батова, Марина Жаркевич, Чингиз Кадыров, Павел Назаров и Вячеслав Хавренок. Партия фортепиано – Мария Зайцева.

Кроме того, в этот же день, в субботу, 25 апреля в 19.00 состоится очередной «Субботний вечер» на YouTube-канале театра. Зрителям будет доступна трансляция балета «Сон в летнюю ночь» (Ф. Мендельсон) в постановке Кирилла Симонова.