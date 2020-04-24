Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2020» пройдет в формате масштабного онлайн-марафона, который будет посвящен теме «Память нашей Победы» и Году памяти и славы.

25 апреля Национальная библиотека Карелии присоединится к проведению общероссийской акции в виртуальном режиме. Интересно, что родилась акция «Библионочь» в 2012 году в социальной сети, по инициативе пользователей, интересующихся чтением и издательским делом, а в этом году мы вновь встречаемся в виртуальном пространстве, которое, как известно, не имеет границ.

Национальная библиотека ждет в гости всех вне зависимости от места проживания. Любители чтения смогут совершить исторические, литературные и географические путешествия, не вставая с дивана. Заходите на сайт библиотеки в любое время 25 апреля с 16:30 до 22:00.

С программой онлайн-марафона можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки РК.