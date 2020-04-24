Стала известна дата проведения Дня Республики Карелия

Планировавшаяся дата проведения Дня Республики пока остается неизменной – 5 сентября. Об этом рассказали в Министерстве культуры Республики Карелия.

Праздник, который ежегодно меняет прописку и проходит в разных карельских городах, в год столетия встретят в Петрозаводске. В столице Карелии развернутся несколько праздничных и концертных площадок, пройдет серия мероприятий, в том числе Международный фестиваль профессиональных коллективов и государственных ансамблей финно-угорского мира «Легенды кантеле», гала-концерт лучших творческих коллективов республики «Эстафета культур».

В интерактивной части праздника будут работать площадки, представляющие известные карельские фестивали и узнаваемые образы из разных концов Карелии: «Калакунда», вотчины Паккайне и Талви Укко, Международный зимний фестиваль «Гиперборея», народное гулянье «Марьяне», жилище Деда Халы, Фестиваль калитки Piipun Piha, «Кижская регата», праздник юмора «Киндасово», фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры», вепсский праздник «Древо жизни» и др.

Даты проведения остальных массовых мероприятий пока не известны, они перенесены из-за угрозы распространения коронавируса.