«ОнегоСтройСервис» завершает отопительный сезон

Управляющая организация «ОнегоСтройСервис» сообщает своим клиентам, что 5 июня будет произведено отключение отопления в жилых комплексах «Каскад» (застройщик – строительная компания «Век»), а также «Курс», «Свиристель», «Изумрудный» и «Панорама» (застройщик – строительная компания «Баренц Групп»).

В жилом комплексе «Иволга» (застройщик – строительная компания «Баренц Групп») отопление будет отключено 1 июня в соответствии с решением общего собрания собственников.

Соответствующее поручение об отключении отопления было дано подрядной организации- компании «ОнегоГаз», которая обслуживает все крышные газовые котельные. В общей сложности это 25 газовых котельных. 7 июня начнется подготовка внутридомовых сетей и оборудования в данных домах к новому отопительному сезону.

Таким образом, жители данных жилых комплексов на 2 недели дольше могли пользоваться отоплением и поддерживать комфортную температуру воздуха в помещениях.

Как правило, в каждой квартире или офисе в данных жилых комплексах установлен прибор учёта тепла. Собственник помещения платит за отопление столько, сколько потребил. Что касается стоимости, то 1 Гкал тепловой энергии, получаемой при сжигании газа составляет 800-900 рублей. Проще говоря, обычная двухкомнатная квартира в месяц экономит около 600 рублей, а за отопительный сезон экономия составит уже более 5000 рублей. К этому можно добавить и низкие тарифы за горячее водоснабжение.

Что касается отключения горячей воды, то в соответствии с уведомлением ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» приостановка подачи газа планируется с 24.06.2021 по 8.07.2021 года в связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе-отводе «Волхов-Петрозаводск». Соответственно горячее водоснабжение в домах в этот период тоже будет отключено. Впрочем, не смотря на аналогичные уведомления в прошлые годы, подача газа не приостанавливалась ни на один день ввиду его запасов в хранилищах.

ООО «ОнегоСтройСервис» напоминает, что актуальную информацию о деятельности компании можно узнавать из группы ВКонтакте.

Добавим, что практику позднего окончания и раннего начала отопительного сезона «ОнегоСтройСервис» планирует продолжать и в следующие годы.