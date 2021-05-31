Двухлетний план по ремонту дорог Петрозаводска выполнят за год

В Петрозаводске за год намерены привести в порядок дороги и тротуары, запланированные к ремонту на 2021 и 2022 годы. Об этом на планерном совещании в администрации сообщил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

Он рассказал, что в 2021 году планировалось отремонтировать 15 километров дорог общей площадью 254 тысячи квадратных метров. В 2022 году власти были намерены отремонтировать 21 дорогу протяженностью более 25 километров и площадью более 280 тысяч квадратных метров. Однако Андрей Масляков сказал, что власти вместе с подрядчиком приняли решение в течение одного года отремонтировать дороги, запланированные на 2021 и 2022 годы. Таким образом, строители должны будут выполнить двойной объем работ.

Полный перечень магистралей, подлежащих ремонту, опубликован на сайте администрации. Работы ведет подрядчик из Санкт-Петербурга, эта фирма ремонтирует в Петрозаводске дороги с 2019 года.

Напомним, заявка на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги» была подана в 2018 году. Петрозаводск выиграл право в течение шести лет получать по 450 миллионов рублей на ремонт магистралей. К 2024 году доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна быть доведена до 80 процентов, а количество ДТП по сравнению в 2017 годом должно снизиться вдвое.