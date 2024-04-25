25 апреля 2024, 12:57
Общество

Около Лососинской плотины еще много нерастаявшего снега – это опасно

Ситуацию на Лососинской плотине под Петрозаводском контролируют, но сооружение надо капитально ремонтировать

Уровень воды на Лососинскоой плотине каждый день контролируют, пока ситуация нормальная, подтоплений нет. Однако если резко потеплеет и начнется дождь, будет плохо, сообщили в правительстве Карелии.

– Сейчас затвор на плотине поднят на 130 сантиметров. На 24 апреля уровень воды составляет 183,98 сантиметров… На сооружении сбрасывается та же вода, что и поступает,

– сообщила начальник ГКУ РК «Карелприрода» Юлия Манохова.

По ее словам, показатели снимают каждое утро и каждый вечер, пока подтоплений нет. 

Воду сбрасывают также на Машезерской плотине. Мэрия регулярно предоставляет информацию о мостах через Лососинку. Русло реки обследуют беспилотными дронами на предмет заторов.

– С одной стороны ситуация управляемая и контролируемая, с другой – таяние снега, которое уже было у Петрозаводска – это только начало: запасы снега на горе за Лососиным значительные. Температура здесь ниже, чем в городе. Самая опасная ситуация возможна, если случится резкое потепление, которое будет сопровождаться теплым дождем,

– отметил премьер правительства Карелии Александр Чепик.

Пока что запас для подъема воды на плотине есть. Но сооружение требует капремонта, его надеются сделать в 2025 – 2026 годах, если Росводресурсы выделят деньги. // фото: правительство Карелии

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новости Карелии
лососинская плотина
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капремонт