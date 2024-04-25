Около Лососинской плотины еще много нерастаявшего снега – это опасно

Уровень воды на Лососинскоой плотине каждый день контролируют, пока ситуация нормальная, подтоплений нет. Однако если резко потеплеет и начнется дождь, будет плохо, сообщили в правительстве Карелии.

– Сейчас затвор на плотине поднят на 130 сантиметров. На 24 апреля уровень воды составляет 183,98 сантиметров… На сооружении сбрасывается та же вода, что и поступает,

– сообщила начальник ГКУ РК «Карелприрода» Юлия Манохова.

По ее словам, показатели снимают каждое утро и каждый вечер, пока подтоплений нет.

Воду сбрасывают также на Машезерской плотине. Мэрия регулярно предоставляет информацию о мостах через Лососинку. Русло реки обследуют беспилотными дронами на предмет заторов.

– С одной стороны ситуация управляемая и контролируемая, с другой – таяние снега, которое уже было у Петрозаводска – это только начало: запасы снега на горе за Лососиным значительные. Температура здесь ниже, чем в городе. Самая опасная ситуация возможна, если случится резкое потепление, которое будет сопровождаться теплым дождем,

– отметил премьер правительства Карелии Александр Чепик.

Пока что запас для подъема воды на плотине есть. Но сооружение требует капремонта, его надеются сделать в 2025 – 2026 годах, если Росводресурсы выделят деньги. // фото: правительство Карелии