Назвали имя победителя конкурса «Воспитатель года Карелии»

В республиканском конкурсе «Воспитатель года» победила Арина Рейновна Пряженцева из Суоярви. Она выиграла дебаты о развитии дошкольного образования у четверых своих коллег, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Очный этап конкурса проходил 22-24 апреля в Петрозаводске, итоги подвели вчера и наградили участников.

Воспитатели из 13 муниципальных образований региона представляли свои педагогические находки, проводили показательные занятия и мастер-классы.

Победительница - воспитатель детсада № 7 «Родничок». Арина Пряженцева представит Карелию на всероссийском этапе конкурса. Она также станет внештатным советником министра образования и спорта республики Романа Голубева.

Второе место заняла Ольга Викторовна Карманова – воспитатель детского сада № 20 «Колосок» из Кондопоги. Третьей стала Лариса Владимировна Виноградова – воспитатель детского сада № 17 из Сегежи.

Победитель и призеры получили грамоты и денежные сертификаты в 100 тысяч и 50 тысяч рублей. // фото: Минобразования и спорта Карелии