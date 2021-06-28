Оказывается, Онежское озеро умеет танцевать

Когда вдруг почему-то на метр убавился уровень воды в Повенце и на тот же метр прибавился со стороны Вытегры. Причем это не связано с направлением ветра, волнением, штормом.

Скорее это связано с вращением земли или с какими-то особенностями озера. И называется явление – «сейш».

Ученые считают, что причиной возникновения сейшей является воздействие внешних сил — изменение атмосферного давления, сейсмические явления. Сейши характеризуются большим периодом (от нескольких минут до десятков часов) и большой амплитудой - от единиц миллиметров до нескольких метров. (Видео)