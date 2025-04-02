Охотники Карелии показали, кто лучше стреляет

Впервые в Карелии ровно 20 лет назад состоялся чемпионат по охотничьему биатлону, в котором приняли участие более двадцати охотников. В 2004 году в Ижевске прошел первый Чемпионат России по этой дисциплине. Тогда на то соревнование от нашей республики не приехал никто. А ведь в Обществе рыболовов и охотников РК было зарегистрировано более 7 тысяч человек. Так что это недоразумение решено было срочно восполнить, проведя у нас первый Чемпионат Карелии. 21 охотник соревновался в точности стрельбы и скорости бега.

Бежать пришлось на лыжах, причем, в охотничьих, с мягкими креплениями. Некоторые спортсмены были обуты в валенки. А стреляли из гладкоствольных ружей. Ружья были у каждого свои. Калибр мог быть любым. Стреляли с 50 метров. Диаметр цели был 30 сантиметров. Если промах или осечка, то к результату судьи добавляли 40 секунд.

Забег проводили в четырех возрастных категориях. Александр Иванович Михайлов приехал из Пряжи. Трассой остался доволен, обмундированием тоже. А вот результат мог быть и лучше, посетовал он: «Стрелял – первый раз попал в чужую мишень, у меня правый глаз – катаракта, вижу плохо. Поэтому стрельнул неудачно. Второй раз стрелял – не знаю, попал в свою мишень или нет, не говорили еще».

Организаторы соревнований шкуры и рога за первое место решили не давать. Председатель КРО охотников и рыболовов Сергей Леккерев считал: «Что касается шкур медведя или рогов – этого у охотников все есть свое, это личные трофеи». В обществе собирались сделать эти соревнования традиционными.

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Глава администрации Петрозаводска официально представил журналистам руководителей трех Управляющих компаний. Напомним – в 2005 году в рамках реформы ЖКХ решено было отказаться от жилищно-эксплуатационных управлений, и поделить все коммунальное хозяйство между новыми УК, которые приступили к работе в апреле.

На трех руководителей УК в мэрии возлагали большие надежды. Это Виктор Смирнов из УК «Гарантия Плюс», Игорь Овчинников из УК «Жилфондслужба» и Игорь Артебякин из УК «Этрон». Но и спрашивать с них собирались по полной программе, в соответствии с подписанным договором.

«Мы будем следить за качеством исполнения работ, будет контролировать исполнение договора с каждым конкретным человеком», - стращал мэр города Виктор Масляков. Руководители УК обещали не подвести. Но впереди их ждала сложная работа. Например, подготовка к будущему отопительному сезону, которая должна была показать, как они управляются с жилфондом. Повышать тарифы, что было важно для населения, по крайней мере в том году руководители УК не обещали. Но уверяли, что повысят качество предоставляемых услуг, а также улучшат работу с населением. Первый этап работы был самым непростым – переходным. Но времени на раскачку у руководителей УК оставалось совсем мало.

Карелия стала родиной для тысяч украинцев. Целый год Общество украинской культуры «Калина» проводило встречи для членов диаспоры, а заключительным аккордом стал субботний концерт, посвященный закрытию Дней украинской культуры.

Согласно последней переписи населения, украинская диаспора в Карелии была самой многочисленной – более 19 тысяч человек. На встречу в театр многие пришли с газетами на украинской языке. Им было приятно почитать о своей родине на родном языке. Председатель «Калины» Лариса Скрипникова говорила о русификации с сожалением: «У нас нет такого чувства, какое есть у малых народов – у грузин, у азербайджанцев, которые очень цепко держатся за историю своего рода. У нас этого нет к огромному сожалению».

Тем приятнее было слышать представителям пожилого возраста, что их внуки разучивают песни на родном языке. Маленькая Диана Кукконен в национальном костюме исполнила одну из песен, в которой рассказывалось про Тараса Шевченко. Приятно было и то, с какой любовью говорили об украинцах представители других диаспор.

«Мне нравятся люди – украинцы. Добрые, отзывчивые. А еда и все остальное – это приложение», - сказал Александр Модылевский, председатель общества еврейской культуры «Шалом».

Украинский язык, как мало какой другой, подходит для пения. Зал был полон, и публика с радостью слушала, как исполняются народные украинские песни. А гвоздем программы стало три бандуристок – тогда сестры Сокальские приехали специально из Киева на праздник. Общество «Калина» обещало и впредь устраивать праздничные встречи для всех, кому эта культура по-настоящему близка.

Таким было 2 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.