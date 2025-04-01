Шестеро туристов из Петрозаводска прошли сложные каньоны Забайкалья

300 километров по самым сложным участкам Забайкалья ровно 20 лет назад прошли шестеро петрозаводчан. Температура воздуха во время их путешествия почти все время держалась ниже 25 градусов мороза. При этом дул сильный ветер. Ради чего туристы пошли на преодоление таких трудностей? Об этом они говорили на пресс-конференции.

Покорить каньоны Забайкалья и преодолеть ледопады высотой 60 метров. 4 молодых человека и 2 девушки решились на такой путь. Они считали это обычным делом. Для них туризм был таким же видом спорта, как и другие. И в нем были свои правила. В походы надо ходить, чтобы сдавать на разряды, пояснили участники путешествия. Виктор Симонов, руководитель клуба «Скифы», отметил: «Каньоны очень красивые. Но и технически сложные».

По каньонам шли снизу вверх. Справиться с ледопадами помогло хорошее снаряжение. Однажды пришлось заночевать прямо в каньоне. Проснулись – а справа и слева от палатки обнаружили лавину. Никто и не услышал, как она сошла, так устали накануне.

«Устаешь, но когда выходишь с маршрута, то спрашиваешь себя – почему все так быстро закончилось. Хотя маршрут длился 21 день», - сказал Сергей Курило из клуба «Большое приключение». На вопрос: «Зачем девушкам такие испытания?», одна из участниц, сотрудница КГПУ Джульетта Дгебуадзе пожала плечами – просто захотелось посмотреть такую красоту и испытать себя: «Скорей всего мы ставим какие-то еще спортивные цели. Мы хотим совершенствоваться в этом».

На маршруте есть специальные места, где участники похода оставляют записки. В них указывали, кто и когда побывал в этих местах. Спортсмены из Карелии положили туда уже вторую записку.

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А в Петрозаводской губе Онежского озера проходил свой экстрим – стартовали соревнования по кайтингу. Приехали спортсмены из Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирска и Киева. Среди участников набралось немало петрозаводчан, ведь этот вид спорта становился у нас в городе все более популярным.

Полный штиль перед самыми гонками – такого никто не мог представить, метеорологи не прогнозировали затишье. Сотрудники МЧС уверяли: еще утром ветер дул. После обеда синоптики обещали 3-6 метра в секунду. И это были идеальные условия, когда спортсмен мог показать все свое мастерство. Спортсмены волновались, что соревнований не выйдет из-за отсутствия ветра. Но боевой дух держали.

«Не разочаровало нисколько, потому что завтра и послезавтра прогнозы обещают нормальные, хорошую погоду для нормальных соревнований», - пояснил участник из Петрозаводска Сергей Аверичев. В ожидании ветра собравшиеся развлекали себя как могли, изредка поглядывая на флажки – вдруг затрепещут.

Провели торжественное открытие – и чудо произошло! Ровно в 14.15. Посмотрите на видео, как летит первый кайт! Правда, маршрут гонки из-за сменившегося ветра пришлось изменить. После старта отправились к Ивановским островам, а планировали – в сторону Соломенного. Как и в привычном для нас парусном спорте здесь каждому участнику нужно было пройти заданный маршрут как можно быстрее и раньше всех финишировать. «Здесь и виндсерфинг встречается, и парашютная технология. То есть очень много новых дисциплин. Тут надо показать мастерство», - сказал главный судья соревнований Юрий Чикалов. Сам Юрий занимался парусным спортом, а в кайт-клуб вступил в 2005 году. И в роли судьи на кайтинг-гонках он выступал впервые, поэтому волновался за то, чтобы все получилось, как надо. Гонки шли еще два дня – в субботу и воскресенье. Так что у петрозаводчан и гостей города была возможность полюбоваться необычным зрелищем. Тем более, что обещали провести показательные выступления.

Театр Творческая мастерская встретил весну премьерой спектакля «Без вины виноватые». О том, как готовились к постановке, мы рассказывали в нашей рубрике.

На задворках бывшего Дома политпросвещения ютился самый молодой театр Петрозаводска. В помещении, где было машинописное бюро, обосновалось три цеха: гримерный, бутафорский и костюмерный. Там, где раньше читали лекции о роли коммунистической партии, расположился зал для зрителей на 150 человек. А хочется хотя бы на 250 – говорили артисты. Но понимали, что надежды на это мало. В 2005 году в День театра 27 марта они сыграли «Без вины виноватые» по пьесе Островского. Жанр спектакля – театральная рапсодия.

«Этот спектакль как раз о театре. Нам дорого, что связано с искусством театра. Думаю, что и зрители нас с удовольствием поприветствуют в этот день», - сказал Геннадий Залогин, директор «Творческой мастерской». Герой, которого играл в постановке Залогин – актер Шмага. Типичный представитель профессии, который жил независимо от всех и произносил знаменитую фразу: «Мы артисты, наше место в буфете». Хочется думать, что место наших актеров – на сцене. Ведь все билеты на их постановки были давно проданы.

Таким было 1 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.