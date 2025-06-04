Мужчина получил тяжелую травму на рабочем месте в Карелии

Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с электрослесарем одной из компаний в Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился 13 мая в поселке Ново-Стеклянное Пудожского района. Находясь на рабочем месте, мужчина стал выполнять работы, не предусмотренные наряд-заданием. Он действовал при не снятом напряжении, неправильно применил инструмент, в результате чего получил сильный удар током.

Комиссия пришла к выводу, что инцидент случился из-за нарушения работником трудового распорядка и дисциплины труда. Также установлено, что работодатель не проводил обязательный периодический медицинский осмотр работника.

Принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности. © «Петрозаводск говорит»