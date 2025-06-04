Топливозаправочный пункт полыхал утром на заводе в Карелии

Утром 4 июня огнеборцы боролись с возгоранием в Пудожском районе. На территории предприятия «Цементум» полыхала мини АЗС.

Спасатели преодолели расстояние в 45 км до места пожара и приступили к тушению топливозаправочного пункта. Тушить пламя помогали также работники предприятия.

Огонь не повредил подземные емкости. Но пламя уничтожило топливозаправочный пункт, колонки и пять 20-литровых канистр с 92-м бензином. © «Петрозаводск говорит»