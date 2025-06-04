04 июня 2025, 12:49
Происшествия

Топливозаправочный пункт полыхал утром на заводе в Карелии

Огонь не пощадил емкости с бензином, колонки и мини АЗС в Пудожском районе
сгоревшая мини-азс
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

Утром 4 июня огнеборцы боролись с возгоранием в Пудожском районе. На территории предприятия «Цементум» полыхала мини АЗС.

Спасатели преодолели расстояние в 45 км до места пожара и приступили к тушению топливозаправочного пункта. Тушить пламя помогали также работники предприятия.

Огонь не повредил подземные емкости. Но пламя уничтожило топливозаправочный пункт, колонки и пять 20-литровых канистр с 92-м бензином. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
топливозаправочный пункт
пудожский район