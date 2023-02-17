Охотинспектор проинформирован о нападении волков в карельском поселке

В Минприроды Карелии дали комментарий по поводу публикации о кровавом пиршестве волков в центре поселка Кинелахта в Пряжинском районе. Напомним, на днях там хищники растерзали крупного пса.

Как рассказали в министерстве, Кинелахта непосредственно граничит с лесом, который является естественной средой обитания волков.

«Охотничьи угодья, с которых выходят волки, закреплены за организацией «Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов». Данная организация будет проинформирована о сложившейся проблеме и примет меры по ее решению»,

- отметили Минприроды.

Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас идет охота на волков в районе поселка Ведлозеро. 16 февраля там была добыта одна особь. Эти мероприятия должны помочь и жителям Кинелахты.

Помимо этого, информация о волках в Кинелахте передана охотинспектору по Пряжинскому району Игорю Пономареву. При обнаружении диких животных с ним можно связаться по телефону +79317029427. // Фото: «Кинелахта – меж двух озер» / vk.com