17 февраля 2023, 19:18
Автомобиль развернуло после столкновения на Октябрьском проспекте
Два автомобиля не поделили дорогу в Петрозаводске
Сегодня в 17:16 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот в сторону озера, не уступил дорогу машине, ехавшей по проспекту. Произошло столкновение.
В результате аварии движение на этом перекрестке в час пик оказалось затруднено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink