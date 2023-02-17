Автомобиль развернуло после столкновения на Октябрьском проспекте

Сегодня в 17:16 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот в сторону озера, не уступил дорогу машине, ехавшей по проспекту. Произошло столкновение.

В результате аварии движение на этом перекрестке в час пик оказалось затруднено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink