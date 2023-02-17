17 февраля 2023, 18:51
Происшествия

В новый троллейбус в Петрозаводске бросили камень, разбито стекло

Полиция карельской столицы разбирается в обстоятельствах происшествия на улице Пробной

В Петрозаводске сегодня вечером произошло ЧП с участием троллейбуса. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По данным предприятия, в районе 18 часов на остановке на улице Пробной в троллейбус №1 был брошен камень со стороны детской площадки. В результате происшествия было разбито стекло троллейбуса. Никто не пострадал.

На место была вызвана полиция. Новый троллейбус теперь будет простаивать в ожидании ремонта. // Фото: МУП «Городской транспорт»

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