В новый троллейбус в Петрозаводске бросили камень, разбито стекло

В Петрозаводске сегодня вечером произошло ЧП с участием троллейбуса. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По данным предприятия, в районе 18 часов на остановке на улице Пробной в троллейбус №1 был брошен камень со стороны детской площадки. В результате происшествия было разбито стекло троллейбуса. Никто не пострадал.

На место была вызвана полиция. Новый троллейбус теперь будет простаивать в ожидании ремонта. // Фото: МУП «Городской транспорт»