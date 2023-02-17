Сбежавшего с базы отдыха северного оленя жестоко убили в Карелии

В Лахденпохском районе сегодня произошла страшная история. О ней рассказывает паблик «Лахденпохья - навсегда!».

По данным источника, с одной из баз отдыха сбежал живший там северный олень. Животное ходило по Ладожскому озеру, но не давало себя поймать. Работники базы подключили снегоход, но было уже поздно.

Сообщается, что неизвестные на двух снегоходах сначала загнали животное (на снегу было множество кругов), а затем перерезали горло обессилевшему зверю.

Отмечается, что на олене был ошейник и бирка в ухе. Приметы снегоходов, на которых передвигались злодеи, у работников базы имеются. // Фото: «Лахденпохья - навсегда!»