17 февраля 2023, 17:06
Женщину убили в День всех влюбленных в Карелии
В Беломорске арестован мужчина, обвиняемый в смерти знакомой
В Беломорске было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В ее гибели обвиняют 45-летнего мужчину, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, преступление было совершено 14 февраля. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, в одной из квартир Беломорска поссорился со своей знакомой, напал на нее и нанес множественные удары ногами по голове и телу. Потерпевшая умерла.
Суд арестовал мужчину. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Ведется сбор доказательств. Подозреваемого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жертвы. // Фото СК