Женщину убили в День всех влюбленных в Карелии

В Беломорске было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В ее гибели обвиняют 45-летнего мужчину, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, преступление было совершено 14 февраля. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, в одной из квартир Беломорска поссорился со своей знакомой, напал на нее и нанес множественные удары ногами по голове и телу. Потерпевшая умерла.

Суд арестовал мужчину. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Ведется сбор доказательств. Подозреваемого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жертвы. // Фото СК