17 февраля 2023, 14:16
Происшествия

Жесткий таран на проспекте Ленина в Петрозаводске попал на видео

Городская камера наблюдения сняла инцидент в центре карельской столицы

Вечером в четверг в Петрозаводске произошло жесткое ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 22:39. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по улице Анохина, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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