17 февраля 2023, 14:16
Жесткий таран на проспекте Ленина в Петрозаводске попал на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент в центре карельской столицы
Вечером в четверг в Петрозаводске произошло жесткое ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 22:39. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по улице Анохина, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.
В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink