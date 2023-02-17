Жесткий таран на проспекте Ленина в Петрозаводске попал на видео

Вечером в четверг в Петрозаводске произошло жесткое ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 22:39. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по улице Анохина, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink