Молодой человек приехал в гости к бабушке и обокрал приятеля деда

Житель одного из поселков Суоярвского района обнаружил пропажу денег из квартиры. Кто-то украл у 62-летнего мужчины 13 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сельчанин обратился в полицию. Там выяснили, что к краже причастен 26-летний ранее судимый житель другого населенного пункта.

Он приехал в поселок к бабушке и выпил много спиртного. После этого начал искать, где продолжить застолье. Зашел в гости к приятелю своего дедушки. Тот принял его, но гость отплатил неблагодарностью.

Когда хозяин квартиры заснул, он стал искать сигареты и случайно увидел деньги. Мужчина забрал их, часть сразу потратил в баре, остальные – по возвращении домой. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com