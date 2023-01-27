Охлопков назвал размеры дополнительных выплат медицинским работникам

Какие дополнительные выплаты будут получать медицинские работники в Карелии, сегодня в своем аккаунте написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Дополнительные меры соцподдержки отдельным категориям медработников были установлены в декабре 2022 года правительством РФ. Выплаты нацелены на усиление кадрового состава не только подразделений скорой и первичной медико-санитарной помощи, но и центральных районных больниц.

Так, для врачебного персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь, установлена выплата размером 11 500 рублей. Для фельдшеров и медсестер, оказывающих скорую медицинскую помощь, – 7 тысяч рублей; для врачебного персонала, оказывающего первичную помощь, в том числе в ЦРБ, – 14 500 рублей; для среднего медперсонала, оказывающего первичную помощь, в том числе в ЦРБ, – 6 500 рублей; для врачебного персонала ЦРБ, за исключением оказывающего скорую и первичную помощь, – 18 500 рублей; для среднего медперсонала ЦРБ, за исключением оказывающего скорую и первичную помощь, – 8 000 рублей; для врачебного персонала, осуществляющего прижизненные гистологические и цитологические исследования, – 11 500 рублей; для младшего медперсонала – 4500 рублей.

Выплаты будут осуществляться за счет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Первые выплаты произведут до 25 февраля. Потом выплаты будут начисляться ежемесячно. Охлопков подчеркнул, что из этих выплат не будут удерживать подоходный налог, к ним также не будет применяться северный и районный коэффициенты. По предоставлению новых выплат работает горячая линия – 8 (905) 299-97-31.

По словам министра, для медперсонала, который оказывает медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, регионам разрешено устанавливать аналогичные выплаты за счет собственных бюджетов.

«Правительство Республики Карелия проводит работу по установлению региональных социальных выплат медицинскому персоналу, оказывающему скорую, первичную медико-санитарную помощь, и медицинскому персоналу центральных районных больниц по профилям «Психиатрия», «Наркология», «Фтизиатрия», - написал министр.

Ранее стало известно, что зарплаты многих врачей так и не достигли уровня, установленного майскими указами президента. // фото freepik.com