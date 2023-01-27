Олонец против: «Пусть штрафуют, а мы все равно подпишем!»

Текст: Антонина Кябелева

Повышение тарифов с 1 декабря 2022 года вызвало волну недовольства в Олонецком районе. Людей возмутили счета за тепло, которые они получили в январе 2023 года.

Буквально за несколько дней активисты собрали более 780 подписей под обращением к олонецким депутатам, требуя созыва внеочередной сессии с участием главы Республики Карелии, руководителей министерств, курирующих вопросы теплоснабжения и тарифной политики, депутатов Законодательного собрания РК. Активистами заинтересовались правоохранительные органы.

Галина Ерофеева – одна из тех, кто собирал подписи под обращением к местным депутатам.

«Мы хотим получить вразумительные ответы, а не дежурные отписки от тех, кто вгоняет без того небогатое население в нищету»,

- сказано в обращении.

Она рассказала, что отопление квартиры площадью 60-70 квадратных метров после повышения подорожало до 10-12 тысяч рублей. «Тарифы заоблачные», - заметила Ерофеева.

По ее словам, под обращением подписались 803 жителя Олонецкого района. Но когда Галина Ерофеева передавала подписи в совет Олонецкого района, было собрано 784 автографа.

«Многие не знали, что мы собираем подписи. Жалели, что им не сообщили и они не смогли подписать обращение. Но я объясняла, что мы не ставили задачу охватить каждый дом»,

- заметила Ерофеева.

25 января на сессии районного совета обращение граждан было принято. Какой реакции ждать от представителей власти, пока сказать сложно. Зато реакция правоохранительных органов не заставила себя долго ждать.

Галина Ерофеева рассказала, что, когда стало известно о сборе подписей, ее пригласили для разговора в районную прокуратуру:

«Они меня спросили: мол, что у вас, Галина Ивановна, намечается? Я объяснила, что все в рамках действующего законодательства, никакой шумихи, никаких митингов. Сказала, что мы собираем подписи, чтобы провели внеочередную сессию».

По ее словам, никаких претензий к ней не было.

Жителю Олонца Александру Прокофьеву пришлось объясняться с полицейскими. Он рассказал, что 19 января собирал подписи в деревне Коткозеро:

«Я был один, стоял с папкой у магазина. Приехали полицейские, сказали, что якобы кто-то сообщил, что проводится митинг. Хотя митинга никакого не было, агитации я не вел, просто собирал подписи. Полицейские с меня взяли письменное объяснение и уехали».

Когда он собирал подписи в Видлице, люди жаловались, что их пытались запугать. По словам граждан, их предупреждали, что они могут получить штраф, если подпишутся под обращением. Правда, кто конкретно пытался их запугать, они говорить отказались.

«Это мне говорили именно в Видлице. Я спросил: «А кто вам такое сказал?» Объяснил, что ничего противозаконного мы не делаем. Наверное, человек десять утверждали, что им грозили штрафом. Они сказали: дескать, пусть штрафуют, а мы все равно подпишем!»

- рассказал Александр Прокофьев.

Намного более неприятная ситуация произошла с его супругой Ольгой. Она разместила в соцсетях в группе «Видлица – News» сообщение о том, когда и где в Видлице будут собирать подписи против высоких тарифов на тепло.

25 января женщина с покупками возвращалась из магазина домой.

«Мимо проезжал наш участковый. Остановился, вышел из машины и позвал меня. Попросил сесть к нему в машину под предлогом, что ему нужно меня опросить. Он сказал, что мое объявление было в группе. Я спросила: «Ну и что в этом такого?» Он спрашивал, когда я разместила, зачем, почему. Я объяснила, что просто выставила объявление - и все. Разговор у нас был короткий. Я вышла из машины и пошла домой»,

- сказала Ольга.

Она призналась, что, когда ей предложили сесть в полицейскую машину, она испугалась.

Жительница Коткозера Галина разместила в группе «Те, кто любит Коткозеро» объявление о том, когда и где будут собирать подписи под обращением против повышения тарифов.

«Это объявление у нас в деревне сначала появилось на доске объявлений, а потом я его увидела в группе дома культуры. Сделала скриншот и скинула объявление администратору группы «Те, кто любит Коткозеро». Она его опубликовала. Я тоже пришла подписать обращение. Уже отходила от места, где собирали подписи. Наверное, на меня кто-то указал. Полицейская машина около меня остановилась. Полицейский спросил, я ли это, и попросил сесть в машину, чтобы составить объяснительную. Он довольно складно все написал, как я ему и рассказала. И все. Я так поняла, что кто-то сообщил в полицию, что у нас будет митинг с плакатами и лозунгами. Из Олонца прислали специально полицейскую машину», - рассказала Галина.

По ее словам, полицейский вел себя вежливо и дал понять, что просто должен соблюсти формальности. Галина утверждает, что не испытала никаких неприятных эмоций.

Еще недавно невозможно было представить, чтобы банальный сбор подписей, связанных с повышением тарифов, вызовет такое внимание со стороны правоохранительных органов. Что тут скажешь? Пока ведь не штрафуют за то, что кто-то осмелился не порадоваться очередному повышению. Как говорится, и на том спасибо. Такая вот «суверенная демократия»…