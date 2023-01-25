Большинство российских медиков получают меньше обещанного государством

Зарплаты многих врачей в стране не достигли уровня, установленного врачами десять лет назад. Это следует из данных мониторинга Народного фронта, пишут «Известия». Исследование затронуло 25 тысяч специалистов.

Согласно майским указам президента от 2012 года, к 2018 году младший и средний медперсонал должен был получать сумму не меньше средней зарплаты по региону, врачи - в два раза больше. Однако 75% специалистов заявили, что их доход этим критериям не соответствует.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ноябре заявлял, что критерии указа президента в отношении зарплаты для врачей в 2021 году были выполнены в 50 регионах, по среднему медперсоналу – в 66.

По данным Росстата, за девять месяцев 2022 года, уровня в 200% достигли только 24 субъекта, а превысили – 19.

Известно, что Росстат представит официальные данные по итогам 2022 года в середине апреля. По данным Минздрава, за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медперсонала к среднемесячному доходу в субъектах «в пределах 5 процентов отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов». // фото freepik.com