Почему в Карелии тарифы прыгнули «выше головы» и чего ждать дальше?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Новые тарифы на электроэнергию, которые вступили в силу с 1 декабря 2022 года, стали настоящим потрясением для многих жителей Карелии, которые проживают в частных домах и пользуются двухставочными или трехставочными тарифами.

Шутка ли: вместо обещаний, что плата граждан за коммунальные услуги не должна увеличиться больше, чем на 9 процентов, граждане получили повышение на 20-30 процентов. Ведь львиная часть коммунальных платежей за дома, которые отапливаются за счет электроэнергии, составляет плата за потребленное электричество. В Карелии с ее незначительным уровнем газификации таких домов огромное количество. Для того чтобы не вылететь «в трубу», многие граждане пользуются двухставочными или трехставочными тарифами, которые раньше позволяли существенно экономить, переключая отопление дома, главным образом, на ночное потребление электроэнергии. Это было выгодно и энергетическим компаниям, так как именно в ночное время существует переизбыток электроэнергии. Когда в один миг дифференцированные тарифы увеличились от 25 до 55 процентов, многие небогатые обитатели частных домов испытали вполне понятное возмущение.

Резкое увеличение дифференцированных тарифов стало предметом обсуждения на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, состоявшегося 20 января. Объяснить ситуацию депутаты предложили председателю карельского госкомитета по ценам и тарифам Станиславу Хазановичу.

Учитывая, что в первую очередь народные избранники должны защищать интересы своих избирателей, можно было бы ожидать жесткого разговора о том, как так получилось, что госкомитет допустил столь резкий скачок тарифов. Но тональность разговора была совсем иной. Было такое чувство, что депутаты чуть ли не извиняются за то, что им пришлось вызвать Хазановича на заседание комитета.

«Мы понимаем, что у вас позиция железобетонная… Поясните нам еще раз, где мы чего не понимаем или, может быть, люди нас по-другому слышат»,

- сказал председатель комитета Леонид Лиминчук, предваряя разговор о тарифах.

Станислав Хазанович с тщательно подобранными цифрами провел среди депутатов требуемый ликбез. В обнародованных им цифрах было немало интересно.

Позиция госкомитета, который резко повысил дифференцированные тарифы на электроэнергию, базируется на приказе ФАС России, где определен механизм доведения ночного тарифа до 60-80 процентов одноставочного. Хазанович отметил, что установлен переходный период до 2028 года, когда ночной тариф должен достичь 60-80 процентов одноставочного. По его словам, в Карелии решили довести ночной тариф до 60 процентов одноставочного.

«Государственным комитетом Республики Карелия и правительством Республики Карелии принято решение применить именно минимальный диапазон. Это 60 процентов»,

- отметил Хазанович.

Предполагается, что к 2028 году тариф в ночной зоне достигнет 3,40 рубля за кВт/час. Это при условии, что одноставочный тариф вырастет к 2028 году не выше планки в 5,66 рубля за кВт/час. Но этого, конечно, сейчас никто гарантировать не может.

Чем выше поднимается одноставочный тариф, тем сильнее необходимо поднимать тариф в ночной зоне, чтобы угнаться за требуемыми пропорциями. Для того чтобы это понять, обратимся к тем цифрам, которые привел в своем докладе Хазанович. В Карелии тариф в ночной зоне до 1 декабря 2022 года составлял 33% одноставочного. После повышения одноставочного тарифа на 8,9 процента, двуставочный тариф в ночной зоне пришлось повысить на 32 процента (!), чтобы его размер увеличился с 33 до 37 процентов одноставочного тарифа. Понимаете?

Повышение доли ночного тарифа от одноставочного всего на 4 процента обернулось для потребителей реальным увеличением на 32 процента.

Совсем иные пропорции в Мурманской области, где традиционно одни из самых низких тарифов на электроэнергию.

Если в Карелии одноставочный тариф с 1 декабря 2022 года установлен на уровне 4,40 рубля за кВт/час (для домов с газом, без электроплит), то в Мурманской области – 3,40 рубля за кВт/час. В ночной зоне в Карелии новый тариф составляет 1,64 рубля за кВт/час, в Мурманской области – 1,87 рубля за кВт/час. При этом в Карелии ночной тариф от одноставочного составляет 37 процентов, то есть нам его до планки в 60 процентов еще поднимать и поднимать, а в Мурманской области – 55 процентов.

Другими словами, наши соседи практически уже достигли «потолка» за счет того, что у них самый низкий на Северо-Западе одноставочный тариф. Попросту говоря, чтобы позаботиться о весьма небогатом населении Карелии и выполнить приказ антимонопольной службы, можно было просто снизить темпы повышения одноставочного тарифа. Тем более, что, по словам Хазановича, Карелия по одноставочному тарифу занимает 24 место в России. Понятно, что о самом благоприятном для граждан тарифе в данном случае речь не идет.

В процессе обсуждения тарифов на заседании комитета депутат Владимир Кванин справедливо заметил, что не понимает логики повышения ночных тарифов:

«Мне непонятна логика федерального законодательства, которое приводит к тому, что люди будут отказываться от двухтарифной системы».

Хазанович пытался доказать, что и сейчас ночные тарифы остаются выгодными для граждан. Он даже привел конкретные цифры. При использовании двухставочного тарифа при условии равного потребления электроэнергии (50 процнетов днем и 50 процентов ночью) гражданин при потреблении 1000 кВт/час, по расчетам госкомитета, экономит 690 рублей по сравнению с теми, кто использует одноставочный тариф. Интересно, что, проводя подобные расчеты, в госкомитете взяли за основу тарифы, которые применяются для домов с газом, без электроплит и не расположенных в сельской местности. Другими словами, посчитали выгоду для самого редкого варианта.

Если же взять тарифы для домов, расположенных в сельской местности и не оборудованных газовыми приборами, а их большинство, то картина получится несколько иная. При одноставочном тарифе за 1000 кВт/час придется заплатить 3080 рублей. При двухставочном тарифе при условии равного потребления энергии днем и ночью 1000 кВт/час обойдется в 2 600 рублей. Другими словами, экономия составит 480 рублей в расчете на 1000 кВт/час. Согласитесь, выглядит уже скромнее.

Но главное даже не в этом. Такое впечатление, что депутаты даже не хотят сомневаться в правильности новых тарифов. Депутат Ольга Шмаеник пожурила Хазановича только за то, что госкомитет «завалил» информационную работу с гражданами, не разъясняя заранее причины и масштабы грядущего повышения.

«Если бы, как вы сейчас, абсолютно нормальными человеческими словами объяснили логику, которая абсолютно нам всем здесь понятна, что есть требования федерального законодательства, которые субъект не имел права не выполнить, но республика, принимая те или иные тарифные решения, не пошла по пути максимального повышения тарифов, а все-таки, учитывая социально-экономическую ситуацию в регионе, приняла вот такие решения. Безусловно, люди были бы недовольны, потому что все мы теперь платим гораздо больше…. Но тогда люди бы понимали, почему вот это произошло»,

- сказала Шмаеник.

Она отметила, что до встречи с Хазановичем не могла объяснить гражданам повышение тарифов на 32 процента. Судя по ее словам, теперь она вооружена необходимой информацией. В общем, депутаты предложили рецепт: не добиваться того, чтобы на территории Карелии были приняты более щадящие тарифы, а просто активнее разъяснять людям, что республика не могла поступить иначе, кроме как поглубже залезть в кошельки граждан.

Между тем как минимум в пяти регионах власти были вынуждены снизить тарифы на электроэнергию. Это произошло после вмешательства ФАС, где проанализировали установленные с декабря 2022 года тарифы на электроэнергию по зонам суток, то есть двухставочные и трехставочные тарифы.

Нарушения обнаружили в Свердловской, Новгородской, Псковской областях, Хабаровском и Приморском краях. В Новгородской области для городского населения без электроплит и электроотопительных установок ночной тариф уменьшился на 18,47 процента, а пиковый тариф - на 27,68 процента. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельского населения ночной тариф понизился на 18,6 процента, а пиковый тариф - на 27,72 процента.

В Псковской области тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок в пиковой зоне суток снизился на 33 процента. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками пиковый тариф уменьшился на 33,1 процента, а для сельского населения - на 33,11 процента.

Наверняка, в этих регионах чиновники тоже проводили "разъяснительную работу", уверяя граждан, что по-другому они поступить не могли...