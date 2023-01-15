Жители Карелии в шоке от декабрьских счетов за электричество

Текст: Антонина Кябелева

С 1 декабря 2022 года тарифы на коммунальные услуги и в России, и в Карелии неожиданно повысились. С последнего повышения, которое случилось в июле 2022 года, прошло всего пять месяцев, но российское правительство решило ускорить рост тарифов, не дожидаясь июля 2023 года.

При этом в правительстве России объявили, что декабрьское повышение тарифов не должно привести к росту платы граждан за коммунальные услуги более, чем на 9 процентов. Этот постулат повторял и руководитель карельского госкомитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович. Объясняя гражданам перспективы будущего повышения, он, правда, отдельно упомянул о повышении тарифов на электроэнергию, дифференцированных по времени суток (двухставочные и трехставочные тарифы, когда в ночное время действуют более низкие тарифы, стимулирующие граждан потреблять электричество ночью). В интерпретации Хазановича ночной тариф «изменился сильнее».

В январе 2023 года, когда пришли платежки за потребленное в декабре электричество, у многих жильцов частных домов и коттеджей, пользующихся дифференцированными тарифами, округлились глаза.

Тарифы на электроэнергию повысились на 25-55 процентов!

Возьмем самые распространенные двухставочные и трехставочные тарифы, которые применяются для всех сельских жителей и горожан, проживающих в домах с электроплитами.

Двухставочный тариф изменился следующим образом: плата в дневной зоне повысилась с 3,25 до 4,05 рубля за киловатт/час (повышение на 24,6 процента), в ночной — с 0,87 до 1,15 рубля за киловатт/час (повышение на 32,1 процента). В разрезе трехставочного тарифа серьезнее всего выросла плата за пользование электроэнергией в пиковое время — на 55,5 процента!

Жители коттеджных поселков в Прионежском районе в полной растерянности.

Игорь, живущий в ТСН «Северные просторы», уверен, что столь резкое повышение дифференцированных тарифов может сделать бессмысленным деление тарифа на ночные и дневные зоны.

«Смысл ночных тарифов — увеличить потребление электроэнергии в ночное время, когда она практически не используется, и одновременно снизить нагрузку на сети в дневное время. Но с такими скачками в тарифной политике это скоро потеряет всякий смысл. Не секрет, что коттеджные поселки в Прионежском районе испытывают колоссальные проблемы с электроэнергией. Одновременно, на все наши просьбы провести к нам газ, нам отвечают отказом. Мы живем в условиях севера. Наши дома отапливаются в основном за счет электроэнергии. От нее зависит подача и подогрев воды. Другими словами, все мы находимся в жесткий зависимости от электроэнергии и, естественно, от тарифов. Последнее повышение — это сильный удар по небогатым семьям, особенно многодетным»,

- сказал Игорь.

Артем, тоже проживающий в коттеджном поселке в Прионежском районе, с тоской вспоминает, что еще недавно тарифы на электроэнергию были вполне вменяемые.

«Еще не так давно я в самые морозные месяцы платил за электричество 2,5 тысячи рублей. А теперь в два раза больше. И это за декабрь. Сколько придется платить за январь, когда мы и дома дольше находились, и морозы были, я не знаю. Раньше с помощью пониженных тарифов нас стимулировали потреблять электроэнергию в ночное время. И это было правильно, разумно. Сейчас, видимо, хотят на нас отыграться, чтобы свои расходы уменьшить. Хорошо, что у меня еще небольшой дом, 80 квадратных метров»,

- рассказал Артем.

Петрозаводчанин Михаил не скрывал, что испытал шок, получив квитанцию за электроэнергию, потребленную в декабре 2022 года. Он даже сначала подумал, что в квитанцию просто вкралась какая-то ошибка. Но в управляющей компании его разочаровали, пояснив, что это не ошибка, не шутка, а суровая российская реальность.

«Много лет я отапливал дом на едином тарифе. Осенью решил перейти на двухставочный тариф, чтобы сэкономить и обогревать дом по ночам, как многие делают. С сентября меня перевели на двухставочный тариф. Чтобы отопить дом, мне приходится частично залезать в дневной тариф. Но я думал, что это не так страшно. Счет за декабрь меня сразил.

Произошел дикий рост. Ночной тариф вырос сразу на 32 процента. Никто не ожидал роста на 32 процента. Это дико. Как будто у нас разыгрывается европейский сценарий. То ли они решили, что раз не могут электроэнергию за бугор сплавлять, они решили на нас навариться? Ощущение такое, что из-за всех этих санкций, решили со своих граждан содрать, раз нельзя электричество продавать за рубеж.

Даже повышение на 10 процентов, это много. Но это проглотили бы. Но никак не 32 процента. С учетом того, что я пытаюсь всячески экономить и отапливаю дом в основном ночным тарифом, у меня плата за декабрь по сравнению с ноябрем увеличилась на 87 процентов!» - Михаил с трудом скрывал свое возмущение.

Как же объясняют в госкомитете по ценам и тарифам столь резкое повышение?

«Исходя из указанных тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, утвержденных приказом ФАС России от 27.05.2022 № 412/22, Госкомитетом были рассчитаны тарифы по зонам суток с учетом норм федерального законодательства, предусматривающих ускоренные темпы доведения зонных тарифов до их экономически обоснованного уровня»,

- сказано на официальной страничке «ВКонтакт».

Умеют наши чиновники доступно объяснить гражданам свои решения! Судя по ответу, в Карелии будут «ускоренными темпами» доводить тарифы до экономически обоснованных. Вопрос о том, насколько в госкомитете строго следят за экономическими обоснованиями представляемых энергетическими компаниями расходов, как правило, остается за кадром.

Граждане, прочитавшие столь уклончивое объяснения задирания тарифов на 30 процентов, задали справедливый вопрос, а как же быть с постановлением российского правительства, которое установило для регионов предельный индекс повышение платы граждан за коммунальные услуги в 9 процентов?

«25-30% - это не рост плата за коммунальные услуги, а рост тарифа за электроэнергию, который, не факт, что даст такой же прирост платы.

Да, в среднем по субъекту и по каждому поселению повышение тарифов на 2 и 3 ставочные тарифы вписывается в индекс 9%.

Учитывается не только электроэнергия, но и другие коммунальные услуги (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО, твердые виды топлива) с учётом ДОЛИ этих ресурсов в общем объёме платежа за коммунальную услугу. Большая часть граждан использует одноставочный тариф, поэтому в среднем по поселению установленный предел не пройден», - ответили в госкомитете.

В общем, предел терпения у граждан пока не пройден. А значит, тарифы можно повышать и повышать.

Еще в декабря 2022 года депутат ЗС РК Ройне Изюмов обратился в прокуратуру Карелии с просьбой проверить законность повышения тарифов на электроэнергию на 25-55 процентов. На днях ему пришел ответ.

Заместитель прокурора республики Василий Шевченко нарушений законодательства не обнаружил.

«При этом, изменение значения тарифа по конкретной зоне суток выше значения 9% не свидетельствует о нарушении требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053, устанавливающего индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в целом. Проведенным комитетом мониторингом соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях фактов необоснованного роста размера платы граждан за коммунальные услуги с 1.12.2022 не выявлено»,

- отметил Василий Шевченко.

Отлично! Тот факт, что огромное количество семей, проживающих в частных домах и пользующихся дифференцированными тарифами, заплатили после повышения на 30-60 процентов больше, чем месяцем раньше, к делу не относится? Ведь очевидно, что плата за электроэнергию для этих семей составляет 80-90 процентов в структуре их коммунальных платежей. Комитет сам установил тарифы, сам провел мониторинг, сам пришел к выводу, что нарушений нет и, видимо, сам убедил прокуратуру, что поводов для волнений не существует. А в прокуратуре никаких сомнений в объективности подобных выводов, конечно, не возникло.

В госкомитете по ценам и тарифам, как правило, информацию о повышении тарифов завершают демонстрацией того, что в соседних регионах тарифы еще выше. Это прием применили и на сей раз, продемонстрировав, какие чудесные тарифы на электроэнергию установлены в Карелии.

Мне бы хотелось обратиться к другим цифрам, которые несколько омрачают эту иллюзорную картину. Существует показатель, который более объективно отражает то, насколько сильна тарифная нагрузка на население того или иного региона. В 2022 году был опубликован рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКХ. В 2021 году в среднем по России население тратило 10,4% своих доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Карелия в этом рейтинге оказалась на предпоследнем месте. Хуже нас только Камчатский край. В нашей республике граждане в 2021 году тратили 13 процентов своих доходов на оплату ЖКУ и топлива. Причем была отмечена опасная тенденция. За 2021 год доля расходов увеличилась в Карелии на 2,4 процента.

Судя по нынешнему повышению, у Карелии есть все шансы обогнать Камчатку.

Подобные рейтинги ежегодно составляются и по странам мира. Так, в 2022 году, в России на коммунальные услуги за жилье в 85 квадратных метров уходило 14 процентов средней зарплаты по стране. В Германии, Франции, Италии этот показатель составил 10-12 процентов, в Чехии — 11,7 процента, в Польше -13,7 процента, в Венгрии - 10,2 процента, в Великобритании — 6,6 процента, в Испании — 6,1 процента. Тяжелее, чем в России, среди европейцев приходится разве что эстонцам, которые платят за коммуналку 15,2 процента среднего уровня доходов. Как ни странно, почти идеально в северных странах: в Финляндии, Норвегии и Ирландии этот показатель составляет 3,1-4,4 процента.

На протяжении долгих месяцев россиян пичкают с телеэкранов шокирующими репортажами из благополучных европейских стран о том, какой там творится кошмар после повышения тарифов на 10-20 процентов. Но разве жителей России проймешь такими мелочами? Мы с этим живем постоянно - и ничего. Мы еще даже не достигли экономически обоснованных тарифов, а только к этому стремимся…