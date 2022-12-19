Жителям Карелии рассказали, как и почему изменились тарифы

Центр управления регионом Карелии продолжает серию прямых эфиров с представителями органов власти. На вопросы жителей республики ответил председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам Станислав Хазанович. Он разъяснил, в чем разница тарифа и коммунального платежа.

Платеж состоит из объема потребленного ресурса и его тарифа. То есть для того, чтобы посчитать коммунальный платеж, нужно умножить тариф на объем потребленного ресурса. Тариф ‒ это гарантия компенсации тех расходов, которые несет ресурсоснабжающая организация при выработке и поставке ресурсов потребителям. С другой стороны, это гарантия для потребителей, что ресурс будет поставлен в любой населенный пункт.





Тарифы повышаются прежде всего для того, чтобы компенсировать экономически обоснованные расходы ресурсоснабжающим организациям.

Обычно повышение тарифа происходит с 1 июля ежегодно. В текущем году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года №2053 было изменено правило утверждения тарифов. И тарифы были изменены с 1 декабря 2022 года и установлен рост платы граждан – 9%. Этим же постановлением в совокупности с иным законодательством в области тарифного регулирования в последующие полтора года изменение тарифов, повышение тарифов не предусмотрено,

― пояснил председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам.



Система регулирования цен и тарифов осуществляется на федеральном, региональном и уровне муниципальных образований. С этим связано и повышение тарифов на электроэнергию для населения,дифференцированную по зонам суток, которое превысило 9%.

Согласно приказу ФАС Россииот 27.05.2022 N 412/22двухставочный тариф в ночной зоне должен быть доведен до 60% одноставочного тарифабездифференциации по зонам суток. В ноябре текущего года тариф по ночной зоне по республике Карелия не превышал 33 %, поэтому он изменился сильнее. При этом дифференцированные по зонам сутоктарифы в республике Карелия по-прежнему являются одними из самых низких на Северо-Западе, а ночной тариф – самым низким на Северо-Западе.

Госкомитетустанавливает цены и тарифытех социально значимых сфер, которые определяет государство, а также контролирует соблюдение установленных цен и тарифов и рост платы граждан. Граждане могут обращаться с вопросами на странице Госкомитета в соцсетях, по электронной почте rekrk@onego.ru или прийти лично по адресу г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова 8а.