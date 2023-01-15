Талвиукко поздравил воспитанников детского сада со старым Новым годом

Карельский Дед Мороз торжественно вручил волшебные зимние букеты из лопат воспитанникам детского сада «Лесовичок» из поселка Чална Пряжинского района.

«О-очень понравилось Карельскому Деду Морозу в гостях у «Лесовичка»! Тепло встречали его наши малыши и взрослые. Волшебник чуть не растаял!»

– пишет на своей страничке «ВКонтакте» заведующая детским учреждением Оксана Ерюшкина.

Теперь детишки вместе с воспитателями будут помогать Талвиукко: взбивать зимние перины да делать сугробы снежные.

В следующем Новом году маленькие помощники надеются вновь увидеть у себя в гостях доброго дедушку. // фото со страницы Оксаны Ерюшкиной