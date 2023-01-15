15 января 2023, 16:41
Талвиукко поздравил воспитанников детского сада со старым Новым годом
Волшебник пришел не с пустыми руками, он подарил детям лопатки, чтобы взбивать сугробы
Карельский Дед Мороз торжественно вручил волшебные зимние букеты из лопат воспитанникам детского сада «Лесовичок» из поселка Чална Пряжинского района.
«О-очень понравилось Карельскому Деду Морозу в гостях у «Лесовичка»! Тепло встречали его наши малыши и взрослые. Волшебник чуть не растаял!»
– пишет на своей страничке «ВКонтакте» заведующая детским учреждением Оксана Ерюшкина.
Теперь детишки вместе с воспитателями будут помогать Талвиукко: взбивать зимние перины да делать сугробы снежные.
В следующем Новом году маленькие помощники надеются вновь увидеть у себя в гостях доброго дедушку. // фото со страницы Оксаны Ерюшкиной