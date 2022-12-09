Коммуналка подорожала, сколько теперь будут платить жители Карелии

Карельские чиновники разъяснили, сколько жители Карелии будут платить за коммунальные услуги с 1 декабря. В Госкомитете по ценам и тарифам сообщили, что до 1 июля 2024 года тарифы повышаться не будут.

Стоимость электроэнергии вырастет на 8,9%. За электричество жители республики, живущие в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками, будут платить по 3,08. Жители городов без электроплит - по 4,40.

Тариф на сжиженный газ вырастет на 9%.

Изменения выглядят так: 49,01 руб./кг сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (с НДС); 48,96 руб./кг сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (с НДС); 40,73 руб./кг сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (с НДС); 69,56 руб./кг сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (с НДС); 107,56 руб./кг сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок при наличии прибора индивидуального учета расхода газа (с НДС). Тариф на природный газ стал больше на 50 копеек, размер составит 6,39 руб. за 1 кубометр, рост на 8,5%.

Тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение установлены отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации. В среднем рост тарифов с 1 июля для населения Карелии составит: на тепловую энергию - на 9%; на питьевую воду - на 8,7%; на водоотведение – на 9%.

В Петрозаводске тарифы на водоснабжение и водоотведение, установленные для АО «ПКС-Водоканал» за питьевую воду увеличится на 4,03 рубля и составит 48,79 рублей, за водоотведение - увеличится на 3,06 рублей и составит 37,08 рублей. Тариф на тепловую энергию в Петрозаводске, установленный для ПАО «ТГК-1», увеличится на 208,62 рубля за 1 Гкал и составит 2 318,04 рублей. Чиновники обещают, что тариф на вывоз мусора не изменится.

Карелия относится к холодным регионам, шесть районов находятся в Арктике. По информации чиновников, тариф для населения меньше, чем экономически обоснованный тариф. Разницу берет бюджет республики, компенсируя до 1/3 расходов отпускаемой населению тепловой энергии.

Если плата за коммунальные услуги в бюджете составит более 22%, житель региона может получить адресную социальную поддержку по оплате коммуналки в министерстве созащиты РК. // фото иллюстративное «Петрозаводск говорит»