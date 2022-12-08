Карелия и соседние области выступили за поддержку лесозаготовителей

В рамках Международного лесного форума «Российский лес» прошел Совет по вопросам развития лесного комплекса. На нем обсудили важные для отрасли вопросы, посвященные работе лесного комплекса в новых экономических условиях. Карелия, Вологодская, Архангельская и Новгородская области направили совместное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть меры поддержки лесопромышленного комплекса:

В первую очередь данные предложения касаются разрешения вывоза лесопродукции из страны через все существующие пункты пропуска с дружественными странами. Также речь идет об определении платы за использование лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины. Такая мера должна ощутимо снизить финансовую нагрузку на карельских лесопользователей, отметил глава минприроды республики Андрей Карпилович.

Кроме того, предлагается продлить на 3 года сроки выполнения всех инвестиционных обязательств по реализуемым проектам и субсидировать транспортировку продукции из федеральной казны. // Фото: pxhere.