Авторскую колбасу собираются выпускать в Карелии

Серийное производство колбасы по авторским рецептам, продуктов итальянской и испанской классики сыровяления собираются запустить в Карелии.

Фонд венчурных инвестиций Карелии предоставил компании, которая изготавливает инновационные мясные продукты, льготный заем в размере 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэка. На эти деньги модернизируют и приобретут оборудование.

Владелец бизнеса намерен создать вялочную камеру и начать выпускать новые виды колбас: свинина-говядина с черносливом и фисташкой, свинина и вяленая вишня, курица с вяленой грушей и грецким орехом, свинина с горчицей и другие.

В настоящее время предприятие производит продукты небольшими партиями и продает через соцсеть. Для изготовления продуктов используют мясо высокого качества, не добавляют соль и ароматизаторы. // фото unsplash.com