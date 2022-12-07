Жители Карелии в декабре дважды получат пособие по уходу за ребенком

Работающие жители Карелии получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет в декабре дважды. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда соцстрахования.

7 декабря перечислят выплату за ноябрь, а пособие за декабрь выплатят досрочно до новогодних праздников.

Пособие уходу за ребенком до 1,5 лет в Карелии получают более 3 тысяч работающих граждан, в том числе 41 мужчина. Самому молодому получателю 26 лет, самому взрослому – 59. Большинство отцов находятся в отпуске по уходу за одним ребенком, двое заботятся о двойняшках. // фото freepik.com