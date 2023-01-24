Рост цен на продукты в Карелии в декабре замедлился

В декабре минувшего года стоимость продовольственных товаров в регионе увеличивалась медленнее, чем в декабре 2021 года. Об этом сообщили в экономическом отделе отделения-НБ Карелии.

В частности, в декабре 2022-го цены на свинину снижались быстрее, чем в ноябре, а колбасные изделия, говядина и мясные полуфабрикаты дорожали медленнее.

Это произошло из-за рекордного урожая зерна и увеличения объемов производства мясной продукции по стране и роста поставок в регионы.

Рост цен на непродовольственные товары сдерживали параллельный импорт и сдержанный потребительский спрос. Так что бытовая техника и электроника, компьютеры и мебель, легковые автомобили дорожали медленнее, чем в 2021 году.

Годовая инфляция в республике в декабре замедлилась до 11,8 процента и оставалась ниже, чем по России в целом (11,9 процента). // фото: freepik.com