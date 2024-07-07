Огонь заметили рядом с деревянным бараком в Петрозаводске

Рядом с деревянным домом на Краснофлотской, 13, вспыхнул пожар. Горожане вызвали пожарных. Об этом пишут в сообществе «Октябрьский/ Петрозаводск» и обращаются к городской администрации с просьбой снести пустые аварийные дома.

«Именно такие бесхозные здания представляют опасность не только в плане пожаров, но и как место скопления мусора, возможного пребывания лиц без определенного места жительства, а также простор для детских шалостей», - пишут петрозаводчане. // фото «Петрозаводск говорит»