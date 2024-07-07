Пришла за колобком – лиса забралась на козырек постройки на Валааме

Рыжая гостья забралась на козырек постройки на Валааме. Фотографии лисы появились в сообществе «Валаамский монастырь».

«Всегда будь собой, если, конечно, ты не можешь быть лисой... тогда лучше будь лисой», - с юмором подписали снимки.

Лиса могла забраться на высоту по лестнице поблизости, спасаясь от собаки. Также в комментариях пошутили, что пришла она, наверное, за колобком, так как рядом пекарня. // фото на главной qijn xu/ unsplash.com