Соцсети: Мужчина в крови устроил поножовщину на глазах подростков

В пабликах «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Карельский дворик» распространяется видео с кадрами поножовщины.

По информации канала, кадры сняты в Лахденпохье, а кровавая драма якобы разыгралась на глазах несовершеннолетних.

На видео, из подъезда выбегает один мужчина в крови, следом за ним появляется другой, в руках он держит предмет похожий на нож. Голос за кадром кричит, чтобы вызывали полицию.

На следующих кадрах – один мужчина роняет другого и, возможно, пытается его обезоружить, а тот отмахивается предметом похожим на нож. За происходящим наблюдает группа подростков.

По сообщению канала, неизвестный вышел из дома с ножом, покидался на окружающих и ушел гулять в центр с ножом в руках. // фото стоп-кадр (18+)