06 июля 2024, 14:38
Вспучило так, что стало опасно ездить
Вблизи поликлиники на Древлянке из-под асфальта поднялась труба
Несанкционированный лежачий полицейский появился на одной из дорог столицы Карелии. Правда, автолюбители не оценили и говорят, что ездить стало опасно.
На дороге недалеко от Первой поликлиники для взрослых и АЗС на Высотном проезде из-под асфальта поднялась труба. Об этом пишет паблик «Мой Петрозаводск».
Со слов горожанина, труба мешает движению, приходится выезжать на встречную полосу. В источнике указано, что в администрации карельской столицы ответили, что труба появилась из-за влаги в грунте. Но на работы для устранения проблемы в бюджете нет средств.
«Слишком высокий «полицейский», да и труба сломана, колесо можно порезать. Там руководство не ездит, вот и отписка», - прокомментировали подписчики сообщества. // фото freepik.com