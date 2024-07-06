Вспучило так, что стало опасно ездить

Несанкционированный лежачий полицейский появился на одной из дорог столицы Карелии. Правда, автолюбители не оценили и говорят, что ездить стало опасно.

На дороге недалеко от Первой поликлиники для взрослых и АЗС на Высотном проезде из-под асфальта поднялась труба. Об этом пишет паблик «Мой Петрозаводск».



Со слов горожанина, труба мешает движению, приходится выезжать на встречную полосу. В источнике указано, что в администрации карельской столицы ответили, что труба появилась из-за влаги в грунте. Но на работы для устранения проблемы в бюджете нет средств.

«Слишком высокий «полицейский», да и труба сломана, колесо можно порезать. Там руководство не ездит, вот и отписка», - прокомментировали подписчики сообщества. // фото freepik.com