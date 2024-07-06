Гору мусора и неработающую технику запечатлели в сосновом бору

Скандал в Шелтозере, связанный с реализацией туристических проектов, не утихает. Местные жители выступают против вырубки соснового бора, переживают, что может быть нанесен урон берегу, воде.

На днях в паблике «Лес-наше богатство» были опубликованы фотографии следов техники, а также сигнальные ленточки и метки на деревьях. Это вызвало беспокойство у людей, что деревья могут начать рубить. В сообществе 5 июля написали, что на место выезжали сотрудники органов внутренних дел.

6 июля на месте побывал глава администрации Прионежского района Григорий Шемет. На странице чиновника размещено небольшое видео. На записи – видна техника, но на записи не слышно, чтобы работали двигатели.

«По поводу техники. Где она стояла, там и стоит, - произносит Шемет. – Пока никаких телодвижений не вижу, кроме горы мусора. Не знаю, кто ее будет вывозить».

В администрации района заверяют, что ситуация с сосновым бором находится на контроле у министерства национальной и региональной политики Карелии, администрации района, главы Шелтозерского вепсского сельского поселения.

«Права вепсов в селе Шелтозеро не нарушаются - участок, на котором планируется реализация инвестиционного проекта, находится в частной собственности и расположен вне границ достопримечательного места «Шелтозерский берег». Берег Онежского озера защищен от любого вида застройки зоной культурного наследия», - утверждают в администрации района. // фото стоп-кадр/ видео vk.com/shemet.prionego