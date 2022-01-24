Очередную группу гаражей снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила о сносе очередной группы гаражей. Информация появилась на сайте городской администрации.

На этот раз демонтажу подлежат четыре гаража и контейнер, расположенные в районе домов №15 и №15а по улице Бесовецкой. Владельцы проинформированы о необходимости освобождения земельных участков.

Снести объекты их хозяева должны своими силами до 7 февраля. Фото мэрии Петрозаводска