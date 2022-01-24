Из-за ковида и ОРВИ две школы в Костомукше ушли на дистант

Школы №№ 3 и 1 в Костомукше закрыли, дети обучаются в дистанционном формате. По данным издания «64-я параллель онлайн», причиной стал рост заболеваемости.

Сначала по рекомендации Роспотребнадзора закрыли школу № 3. Там заболело коронавирусом много учеников и учителей. Учебное заведение с углубленным изучением математики отправили на дистант, сообщили в администрации Кондопожского района.

Он начался 24 января и продлится как минимум неделю, а в общем – до улучшения эпидемиологической обстановки. Первоклассников просто отпустили на досрочные каникулы.

Потом стало известно, что с 24 января в режиме дистанционного обучения работает и школа № 1. По словам начальника управления образования Антонины Ланкиной, учебное заведение закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ. // Фото: www.9111.ru